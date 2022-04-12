Під Запоріжжям окупанти обстріляли село Новояковлівка фосфорними бомбами

У Запорізькій області російські війська обстріляли село Новояковлівка забороненими боєприпасами, зокрема, фосфорними бомбами. Завдяки дощовій погоді вогонь не спалахнув.

Поранених та загиблих немає, однак внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, повідомили у місцевій територіальній громаді.

Застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Фосфорні бомби – це боєприпаси, начинені білим фосфором (вогненебезпечною воскоподібною речовиною із гострим запахом часнику, який під час контакту з киснем легко спалахує). Температура його горіння – близько 800 °C.

Перша допомога

Потрібно занурити пошкоджену частину тіла у воду, полити або змочити водою місця, куди потрапили краплі фосфору. Варто якомога швидше варто позбутися одягу (краще безпосередньо у воді чи продовжуючи поливати водою), до якого прилипли частки білого фосфору.

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Промийте уражені ділянки шкіри содовим розчином (на одну склянку води додати 1 чайну ложку соди) або холодною водою. Змочіть шкіру та усуньте видимі частки фосфору (бажано під водою) негострим предметом або пінцетом. Ні за яких обставин не потрібно торкатися фосфору пальцями.

За можливості опіки варто закрити вологими пов’язками. Вони мають бути просочені фізичним розчином, щоб запобігти повторному загорянню фосфору.

Потрібно пити багато води, молока або лужної води без газу, а також прийміть знеболювальні ліки.

Не варто використовувати пероксид водню та вату під час оброблення ран, оскільки фосфор розпадається на воду та кисень (це може спровокувати його загоряння).

Джерело: Комишуваська територіальна громада

Фото: Комишуваська територіальна громада