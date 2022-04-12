У Сєвєродонецьку та Гірському на Луганщині російськими обстрілами було зруйновано місцеві комунікації – місцеві жителі лишаються без світла, води та газу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Вночі 12 квітня російські окупанти обстріляли околиці Сєвєродонецька та Гірського. Росіяни гатили по цивільних кварталах, де, зокрема, застосували фосфорні снаряди.

– Зруйновані майже всі комунікації. Люди сидять без світла, води і газу. Ремонтники обстежують місця аварій, але пошкоджень дуже багато. Намагаємося відновити все, що зможемо. Але із кожним днем ремонтних бригад в області все менше. Коли бачиш, як тяжко ранять колегу, який підключає світло або зварює водогін, то яким би відважним ти не був, під кулі йти все важче, – пише Гайдай.

За його словами, обстріли російською армією стають все інтенсивнішими.

І якщо вчора без електроенергії залишались 95 795 споживачів, то станом на 12 квітня – 146 490.

Унаслідок бойових дій без газопостачання 38 населених пунктів – 31 повністю та 7 частково. А це 130 183 абонентів.

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Гірському, Сєвєродонецьку, частково в Лисичанську.