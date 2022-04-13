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Факти / Надзвичайні події

Понад 20 тисяч людей – Кириленко про вбитих мешканців Маріуполя

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Понад 20 тисяч людей – Кириленко про вбитих мешканців Маріуполя

У Маріуполі загинуло вже понад 22 тисячі людей, з міста другий день не випускають мешканців.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Ситуація в Маріуполі робить важким розмови про кількість жертв, місто перебуває в облозі та блокаді… Зараз ми говоримо, що від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі, – сказав Кириленко у коментарі CNN.

Також він розповів про застосування хімічної зброї у Маріуполі.

– Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь невідомий вибуховий пристрій і людям, які перебували в районі Маріупольського металургійного комбінату і біля нього стало погано. Ми чули, що троє людей постраждали, їх доправили до лікарні, надано медичну допомогу, на цей момент їх життю нічого не загрожує, – зазначив Кириленко.

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Джерело: CNN

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