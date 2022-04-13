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Квітень, 13 в 20:37
У Харкові знову чутно вибухи
Євгенія Шапоренко
журналістка розділу Lifestyle
У Харкові мешканці міста знову чують сильні вибухи. Мало того, на горизонті видніша яскрава заграва.
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Теги:
Війна в Україні
,
Харків
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