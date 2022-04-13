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Факти / Надзвичайні події

У Харкові знову чутно вибухи

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У Харкові знову чутно вибухи

У Харкові мешканці міста знову чують сильні вибухи. Мало того, на горизонті видніша яскрава заграва.

 

 

 

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