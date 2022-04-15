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Факти / Надзвичайні події

Спецоперація в Одесі: троє представників криміналітету працювали на РФ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Спецоперація в Одесі

Протягом тижня в Одеській області силовики провели масштабну спецоперацію та перевірили на можливу співпрацю з Росією понад 40 представників криміналітету, зокрема за допомогою поліграфа, тобто детектора брехні.

За результатами перевірки підтвердилася причетність до діяльності російських диверсійних груп трьох людей. Щодо них відкрито кримінальне провадження за державну зраду – ч. 1 ст. 111-1 ККУ. Тепер ними займатиметься СБУ.

Водночас у ДБР зауважують, що з сотень людей, яких перевірили загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ, тільки одиниці виявилися ворожими агентами, навіть серед тих, хто має проблеми із законом.

Окрім того, з Одеської області видворено за межі України шістьох іноземців, які могли сприяти дестабілізації ситуації в регіоні.

Фіксувалися й інші злочини. Поліція затримала чоловіка, якого розшукували за вбивство, а на території області виявили чотири теплиці, в яких вирощувалося понад 3 тис. кущів коноплі, вилучено близько 2 кг висушеної готової продукції. Вартість наркотичного зілля перевищує 16 млн грн.

Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі: троє представників криміналітету працювали на РФ / 4 фотографии

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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