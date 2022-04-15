Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022

У п’ятницю, 15 квітня, російські війська вчергове обстріляли місто Миколаїв.
За інформацією журналістки Фактів ICTV, ворог здійснив обстріл одного з районів Миколаєва з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). За попередніми даними, обстріл здійснювався з використанням заборонених касетних снарядів.
Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Щонайменше двом мирним жителям міста медики надали першу допомогу.
Офіційні дані щодо кількості поранених та можливих загиблих поки що не озвучувалися.
За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ (з 24 лютого по 15 квітня) в області частково або повністю пошкоджено 2 486 цивільних об’єктів через постійні обстріли військ РФ. Це житлові будинки, лікарні, школи, заклади культури, об’єкти промислових підприємств, об’єкти життєзабезпечення.
Було припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 90 населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів області.