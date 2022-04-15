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Факти / Надзвичайні події

Ворог обстріляв Миколаїв із реактивних систем: є поранені

Юлія Соколова редакторка стрічки Олена Горячева Журналістка програми Факти ICTV
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022

У п’ятницю, 15 квітня, російські війська вчергове обстріляли місто Миколаїв.

За інформацією журналістки Фактів ICTV, ворог здійснив обстріл одного з районів Миколаєва з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). За попередніми даними, обстріл здійснювався з використанням заборонених касетних снарядів.

Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Щонайменше двом мирним жителям міста медики надали першу допомогу.

Офіційні дані щодо кількості поранених та можливих загиблих поки що не озвучувалися.

Ворог обстріляв Миколаїв із реактивних систем: є поранені / 7 фотографий

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ (з 24 лютого по 15 квітня) в області частково або повністю пошкоджено 2 486 цивільних об’єктів через постійні обстріли військ РФ. Це житлові будинки, лікарні, школи, заклади культури, об’єкти промислових підприємств, об’єкти життєзабезпечення.

Було припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 90 населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів області.

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