На Запоріжжі ворог обстріляв місто Василівка, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА полковник Іван Арєф’єв.

За його словами, ворог завдавав ударів з позицій, що ймовірно, розміщені в селищі Михайлівка та селі Орлянське.

Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали декілька житлових будинків у центрі міста та приватний сектор (“колхозка”), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції Таврійськ.

Як повідомив Іван Арєф’єв, є інформація, що представники збройних сил РФ планують 15 квітня відправити пропагандистські ЗМІ на територію Василівки, щоб створювати для федерального телебачення Російської Федерації матеріали для дискредитації української армії.

Раніше повідомлялося, що російські війська готують черговий фейк про нібито схрон українських військових в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, щоб дискредитувати Збройні сили України.