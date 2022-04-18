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Стратегічне влучання: у Дніпрі окупанти ракетою обстріляли дачі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Стратегічне влучання: у Дніпрі окупанти ракетою обстріляли дачі

У Дніпрі ракета окупантів влучила в дачний будинок.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової держадміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, від обстрілу, на щасті, ніхто не постраждав.

– Знову “стратегічне” влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніяких військових там ніколи не було, – написав Резніченко.

Наразі у тій місцевості немає світла, адже пошкоджені мережі. На місці працюють електрики.

Нагадаємо, що сьогодні з самого ранку було кілька “прильотів” ворожих ракет у місто.

У Синельниківському районі ракета влучила в інфраструктурний об’єкт, після чого сталося займання. Вогонь рятувальники загасили. Є двоє постраждалих.

У Павлоградському районі ударом зруйнувало залізничну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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