Російські військові знову обстріляли Харків. Цього разу ворожого обстрілу зазнали дитячі майданчики біля житлових будинків.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

– За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11.50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків, – повідомили у правоохоронному органі.

Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ввечері 17 квітня російські загарбники також обстріляли Харків. Ворожий снаряд влучив у центральну частину міста.

У Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинули п’ятеро людей, а ще 13 були поранені.

Тим часом 18 квітня жителів Харкова закликали не залишати укриттів. Адже існує висока небезпека, що російські загарбники продовжать атакувати цивільну інфраструктуру та житлові будинки в місті.

Про ймовірність ракетних та артилерійських ударів повідомили в обласному Департаменті цивільного захисту. Там зазначили, що російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста.