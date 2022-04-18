Російські війська завдали ракетного удару по місту Краматорськ (Донецька область), що спричинило руйнування його інфраструктури.

Про це поінформував голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об’єкти, – уточнив він.

За словами Кириленка, артилерійські обстріли по лінії фронту на Донбасі тривали протягом всією ночі. Найбільш інтенсивний вогонь російські загарбники вели на Мар’їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках.

Кириленко наголосив, що наразі не зафіксовано жертв серед мирних жителів. Водночас ворог пошкодив чимало житлових будинків, а подекуди перебив електро- та газопостачання.

– Попри все, продовжуємо евакуювати людей з прифронтових населених пунктів і закликаємо всіх, хто має змогу, виїхати у більш безпечні регіони, – додав Кириленко.

Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: є руйнування / 5 фотографий

За інформацією ГУ Національної поліції в Донецькій області, в регіоні за добу ворог обстріляв дев’ять населених пунктів: Маріуполь, Авдіївку, Вугледар, Добропілля, Слов’янськ, Торське, Новопіль, Новгородське, Нью-Йорк.

Російські загарбники застосовували проти мирного населення ракети, реактивні системи залпового вогню Град, танки, важку артилерію.

Унаслідок ударів військ РФ загинули двоє мирних жителів, ще дев’ять зазнали поранень.

Крім того, зруйновані щонайменше 20 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, спортивний стадіон та залізнична інфраструктура.

Правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів РФ так відкрили кримінальні провадження за двома статтями: ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу.

Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: є руйнування / 5 фотографий

У поліції закликають мешканців Донецької області:

• дотримуватися комендантської години та не намагатися виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, оскільки війська РФ розстрілюють цивільні авто;

• не піднімати невідомі предмети та не чіпати нерозірвані снаряди (в таких випадках потрібно викликати піротехніків за телефоном 101);

• бути обережними в тимчасово захоплених населених пунктах, де російські загарбники відбирають в українців транспорт та займаються мародерством;

• довіряти лише офіційним джерелам інформації, оскільки окупанти масово поширюють фейки.

Як відомо, сьогодні зранку російські загарбники випустили по Львову чотири крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, ворог випустив їх із Каспійського регіону.

Унаслідок обстрілу семеро людей загинули, одинадцять отримали поранення. Травми, зокрема, отримала дитина. Троє постраждалих у важкому стані.

Джерело: Павло Кириленко, Поліція Донецької області

Фото: Павло Кириленко, Поліція Донецької області