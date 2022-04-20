Російські окупанти обстріляли лікарню у Баштанці Миколаївської області. Внаслідок чого кілька відділень зруйновано, є постраждалі.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

– Коли слів майже не залишилося. Рашисти, як вам такий сюжет: російські п****и бомбардували лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційне без склопакетів, є постраждалі. І, на жаль, це дійсність. Завдяки Богу в Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти, – зазначила голова Миколаївської обласної ради.

Вона додала, що українці відбудують лікарню, а ось росіяни ніколи не відмиються від скоєного.

– Ми обов’язково все відремонтуємо. А ось вони ніколи не відмиють свої погані руки та гнилі душі! – написала Замазаєєва.