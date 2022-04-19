У центрі Києва у купі сухого гілля виявили розтяжку і предмет, схожий на гранату

Днями у самому центрі Києва перехожий під час прогулянки на вулиці Госпітальній помітив розтяжку у купі складеного сухого гілля та предмет, схожий на гранату.

Правоохоронці та сапери прибули на виклик киянина. На щастя, ніхто не постраждав.

У патрульній поліції кажуть, що рятувальники працюють над тим, аби знешкодити боєприпаси, якими російські загарбники буквально всіяли наше місто.

Тому просять киян бути дуже уважними та обережними, не чіпати невідомих речей та предметів, а відразу повідомляти про підозрілі знахідки за телефонами 101 або 102.

У Київській області рятувальники за останню добу, 18 квітня, обстежили ще низку населених та знешкодили понад 500 одиниць вибухівки, а загалом за весь час – 16,5 тис.

Фото: Патрульна поліція