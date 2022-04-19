Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 55 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>367 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Надзвичайні події

У Лисичанську під час оперативних дій вбили поліціянта, ще двох поранили

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Лисичанську під час оперативних дій вбили поліціянта, ще двох поранили

18 квітня у Лисичанську на Луганщині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник поліції, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, трагедія сталася під час вилучення представниками територіальної оборони спільно з поліціянтами гранати у громадянина України 1980 року народження. Чоловік кинув вибуховий пристрій у правоохоронців, після чого викрав службовий автомат.

Смертельного поранення зазнав оперуповноважений Сєвєродонецького районного управління поліції лейтенант Іван Савченко.

Ще двоє поліціянтів поранені. У першого – множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого – вогнепальне осколкове поранення обличчя.

Наразі правоохоронці розшукують зловмисника.

Раніше у Лисичанську затримали жінку, яка передавала окупантам дані про розташування підрозділу Збройних сил України. За її координатами російські військові обстріляли її ж квартал.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка