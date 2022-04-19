18 квітня у Лисичанську на Луганщині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник поліції, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, трагедія сталася під час вилучення представниками територіальної оборони спільно з поліціянтами гранати у громадянина України 1980 року народження. Чоловік кинув вибуховий пристрій у правоохоронців, після чого викрав службовий автомат.

Смертельного поранення зазнав оперуповноважений Сєвєродонецького районного управління поліції лейтенант Іван Савченко.

Ще двоє поліціянтів поранені. У першого – множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого – вогнепальне осколкове поранення обличчя.

Наразі правоохоронці розшукують зловмисника.

Раніше у Лисичанську затримали жінку, яка передавала окупантам дані про розташування підрозділу Збройних сил України. За її координатами російські військові обстріляли її ж квартал.