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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві через ворожий артилерійський обстріл вночі горів будинок і склад

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Миколаєві через ворожий артилерійський обстріл вночі горів будинок і склад

Уночі 18 квітня російські загарбники обстрілювали Миколаїв з артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів загорівся житловий будинок та складське приміщення магазину на Херсонському шосе.

Але рятувальники пожежу на площі 200 кв. м ліквідували. Тим часом група піротехніків відпрацювала 27 заявок, за якими вилучила ще 30 вибухонебезпечних предметів.

Загалом з початку російської агресії відпрацьовано 1 480 звернень та вилучено 1 159 боєприпасів. Всього станом на 19 квітня зареєстровано 2 334 звернення на спецлінію 101.

У Миколаєві через ворожий артилерійський обстріл вночі горів будинок і склад / 4 фотографии

У ранковому зведенні Миколаївська ОВА повідомляла, що вночі окупанти обстріляли Миколаїв системами залпового вогню, внаслідок чого виникла пожежа у житловому будинку. Велика кількість касетних боєприпасів не здетоновувала.

Також в обласній військоговій адміністрації повідомляли про ворожі обстріли сіл Лимани, Галицинове, Балобанівка. Є пошкодження ліній електропередач та газу. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

У Миколаєві через ворожий артилерійський обстріл вночі горів будинок і склад / 2 фотографии

Пізно ввечері 18 квітня російські війська знову обстріляли Миколаїв. Жителі міста повідомили про сильні вибухи. Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Фото: ДСНС, Факти ICTV

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Фото: ДСНС

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