Уночі 18 квітня російські загарбники обстрілювали Миколаїв з артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів загорівся житловий будинок та складське приміщення магазину на Херсонському шосе.
Але рятувальники пожежу на площі 200 кв. м ліквідували. Тим часом група піротехніків відпрацювала 27 заявок, за якими вилучила ще 30 вибухонебезпечних предметів.
Загалом з початку російської агресії відпрацьовано 1 480 звернень та вилучено 1 159 боєприпасів. Всього станом на 19 квітня зареєстровано 2 334 звернення на спецлінію 101.
У ранковому зведенні Миколаївська ОВА повідомляла, що вночі окупанти обстріляли Миколаїв системами залпового вогню, внаслідок чого виникла пожежа у житловому будинку. Велика кількість касетних боєприпасів не здетоновувала.
Також в обласній військоговій адміністрації повідомляли про ворожі обстріли сіл Лимани, Галицинове, Балобанівка. Є пошкодження ліній електропередач та газу. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Пізно ввечері 18 квітня російські війська знову обстріляли Миколаїв. Жителі міста повідомили про сильні вибухи. Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Фото: ДСНС, Факти ICTV