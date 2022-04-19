Російські війська нещадно обстрілюють Луганщину, через що в області зруйнована майже вся цивільна інфраструктура: житлові будинки, дитячі садочки, басейни, торгові центри, школи, цивільні комунікації.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Так, у місті Кремінна рятувальники ліквідували п’ять загорянь приватних будинків внаслідок ворожих обстрілів. У Новодружеську загасили вугілля на відкритій території поблизу шахти та допомогли двом людям з обмеженими фізичними можливостями дістатися місця евакуації.

Надзвичайники Лисичанська ліквідували загоряння двох приватних будинків, у які влучили ворожі снаряди. На щастя, обійшлося без жертв та травмованих.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Збройні сили України упродовж ночі 19 квітня відбили наступ РФ у Рубіжному та Попасній.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 55-ту добу.