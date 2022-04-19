Сьогодні, 19 квітня, окупанти продовжують активно обстрілювати Харків, зокрема Київський та Індустріальний райони. Ворог використовує реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, 16 людей отримали поранення, три людини загинули. Наразі інформація уточнюється.

Крім того, обстрілюють і Дергачівський та Чугуївський райони.

– Гатять із реактивних систем Град, Смерч, Ураган. Обстрілюють виключно цивільні райони Харкова. Знову вдарили по центру міста – там знаходиться лікарня. Знову Салтівка, знову район ХТЗ, – зазначив голова ОВА.

На його думку, такими обстрілами російські окупанти намагаються тероризувати мирне населення.

За словами Синєгубова, інтенсивність обстрілів у Харкові значно збільшилася, саме тому місцева влада закликає жителів не виходити з укриттів та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Як повідомила Фактам ICTV радниця голови Харківської облради Наталія Попова, вже відомо про четверо загиблих. За її словами, у місті зберігається значна загроза вибухів.

Крім того, близько другої години дня ворог обстріляв Салтівку.