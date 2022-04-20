Освятив ворожу техніку і годував військових РФ: жителя Київщини взяли під варту

Житель Київської області, який представлявся монахом, освячував ворожу техніку, хрестив російських військових, забезпечував загарбників житлом та їжею, може потрапити до в’язниці на 12 років за співпрацю з ворогами.

За даними Офісу генерального прокурора України, мешканець села Андріївка під Києвом, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за розбещення дітей, співпрацював з російською армією під час тимчасової окупації населеного пункту.

Чоловік надав загарбникам житло та забезпечував ворожих військових їжею. Він повідомляв ворогам про місце проживання забезпечених людей, будинки яких загарбники потім грабували.

Фігурант справи представлявся монахом, здійснював обряди хрещення військових країни-агресора та освячував ворожу техніку.

Російські військові, яким він допомагав, розбили село Андріївка вщент. Населений пункт зазнав найбільших руйнувань під час повномасштабної військової агресії РФ серед населених пунктів Макарівської об’єднаної територіальної громади. У селі знищено понад 60% місцевої інфраструктури.

Громадянину повідомили про підозру в колабораційній діяльності (за частинами 4 та 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою.