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Факти / Надзвичайні події

Російські війська двічі вдарили ракетами по Запоріжжю – ОВА

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Запоріжжя

У Запоріжжі сталися вибухи вдень 21 квітня – після оголошення повітряної тривоги.

Місцевих мешканців закликали зберігати спокій і жодних кадрів не публікувати у соціальних мережах.

Згодом Запорізька ОВА повідомила, що у місті зафіксовано два прильоти ворожих снарядів. Внаслідок ударів ворога постраждалих немає.

— Противник вкотре намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів, – зазначили в ОВА Запорізької області.

Там додали, що подробиці повідомлять невдовзі.

18 квітня російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню Град та артилерії місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району.

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: Запорізька ОВА

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Фото: Depositphotos

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