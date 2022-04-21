Внаслідок нічних обстрілів у Миколаєві загинула людина, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– У нас сталися обстріли. Наслідки ми ліквідовуємо. Одна поранена людина померла вже на операційному столі. Всього поранених було троє, – розповів Кім.

Щодо ситуації загалом, то, за його словами, місцеве населення вже звикає до обстрілів. Вже немає такого страху, як на початку війни.

– У будь-якому разі, страху того, невідомості, немає. Ми вже бачимо, як все відбувається і не боїмося, – сказав голова ОВА.

За даними поліції, за минулу добу, 20 квітня, російський ворог декілька разів обстрілював мирні квартали Миколаєва та області – є постраждалі серед місцевого населення, пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та автомобілі.

Наразі поліціянти ретельно документують воєнні злочини Росії та розпочаті відповідні кримінальні провадження.

19 квітня російські окупанти обстріляли лікарню у Баштанці Миколаївської області. Внаслідок чого кілька відділень зруйновано, є постраждалі.