Від початку масштабної війни, яку Росія розв’язала проти нашого народу, в Україні загинуло 208 дітей, ще 376 зазнали різних поранень.

Про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Так, за даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 119, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

20 квітня через ворожі артобстріли села Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє людей, серед них і 16-річний підліток.

Того ж дня у Миколаєві поранень дістала 11-річна дівчинка.

Під час фіксації воєнних злочинів, скоєних на території містечка Бородянка Київської області, правоохоронці знайшли тіло 15-річної дівчинки. У неї смертельне поранення легень.

Також стало відомо, що в першій половні березня 2022 року в селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області російські окупанти розстріляли цивільний автомобіль, в якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти були важко поранені. Молодша дівчинка померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.

4 березня внаслідок обстрілу в селі Гореничі поранень дістали батько та його 7-річна донька. 13 березня під час обстрілу окупантами міста Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області поранень зазнав 13-річний підліток.

Ворожі бомбардування та обстріли пошкодили 1 141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.