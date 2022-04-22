У Запорізькій обласній військовій адміністрації оприлюднили перше відео з місця падіння літака АН-26 у районі Михайлівки Запорізького району.
На місці працює обласна прокуратура, поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.
– Наразі з’ясовується, чому літак, який виконував технічний рейс, впав, зачепившись, за попередньою інформацією, за електроопору, – розповів він.
Також Іван Арєф’єв додав, що на борту перебували троє пілотів. Один іх них загинув, ще двох – госпіталізували.
Літак АН-26 впав у Запорізькій області вранці 22 квітня. Він виконував технічний рейс. Причини авіакатастрофи з’ясовують.
Фото: Запорізька ОВА