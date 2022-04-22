У Запорізькій обласній військовій адміністрації оприлюднили перше відео з місця падіння літака АН-26 у районі Михайлівки Запорізького району.

На місці працює обласна прокуратура, поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

– Наразі з’ясовується, чому літак, який виконував технічний рейс, впав, зачепившись, за попередньою інформацією, за електроопору, – розповів він.

Також Іван Арєф’єв додав, що на борту перебували троє пілотів. Один іх них загинув, ще двох – госпіталізували.

Літак АН-26 впав у Запорізькій області вранці 22 квітня. Він виконував технічний рейс. Причини авіакатастрофи з’ясовують.

Фото: Запорізька ОВА