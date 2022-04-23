Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, яка виникла після ракетного удару по одному із будинків місцевого ЖК.

Про це повідомила пресслежба ДСНС.

– 23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на четвертому та п’ятому поверхах. О 15.54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17.00 – ліквідовано, – зазначили у ДСНС.

Там додали, що нині відомо про загибель шести людей, зокрема однієї дитини. Також 18 людей отримали поранення.

– З-під завалів врятовано дві особи, евакуйовано 86 осіб, – додали у ДСНС.

Ракетний обстріл Одеси: пожежу ліквідовано, кількість загиблих збільшилася до шести / 6 фотографий