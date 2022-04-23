Снаряд влучив у житловий будинок: війська РФ обстріляли Слатине під Харковом

Російські війська обстріляли селище міського типу Слатине під Харковом, внаслідок чого загинуло двоє мирних жителів. Снаряд влучив у житловий будинок.

За даними Харківської обласної прокуратури, 23 квітня 2022 року представники ворожої армії обстріляли смт Слатине, внаслідок чого вбито двох чоловіків.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі слідство триває.

Вибухи в Одесі

У суботу, 23 квітня, російські війська вдарили ракетою по Одесі, внаслідок чого загинуло шестеро мирних мешканців та ще 18 людей постраждало. З-під завалів вдалося врятувати двох громадян.

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Повномасштабна російська агресія триває вже майже 60 днів, протягом яких ворожа армія бомбить українські міста, руйнує цивільну інфраструктуру та вбиває мирних громадян України.