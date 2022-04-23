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У Тернополі авто протаранило двері Кафедрального собору УГКЦ і знищило плащаницю

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Тернополі авто протаранило двері Кафедрального собору УГКЦ і знищило плащаницю

Цієї ночі у Тернополі водійка в’їхала в Архикафедральний собор УГКЦ у центрі міста.

Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 00.40. Поліцію повідомив священнослужитель Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ).

Вже на місці поліціянти встановили, що за кермом автівки Audi була 35-річна жителька Тернополя.

Спочатку вона знесла центральні металеві двері Кафедрального собору, заїхала всередину споруди та пошкодила церковне майно.

Нацполіція

Рятувальники ДСНС відбуксирували автомобіль з приміщення храму. Водійку госпіталізували. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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Розпочато розслідування за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

За словами мера Тернополя Сергія Надала, автомобіль знищив плащаницю у храмі.

На сторінці собору УГКЦ в соцмережі повідомили, що наразі богослужіння у храмі відбуваються за графіком.

3 квітня повідомлялося, що у Тернополі пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракету, яка летіла на Тернопіль, збили, проте її частина впала на склад із мінеральними добривами.

Фото: Архикатедральний Собор НЗПБ – Тернопіль, Нацполіція

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Джерело: Нацполіція

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