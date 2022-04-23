У Харкові лунають потужні вибухи. Російські окупанти вже годину гатять по спальних районах міста.

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло чотири людини. Про це Фактам ICTV повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

22 квітня російська ракета поцілила у відділення Укрпошти в Харкові. За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, через ворожі обстріли у місті пошкоджено вже 30 відділень. Але понад 60 продовжують свою роботу.

Також 22 квітня жителів Харкова закликали евакуюватися з найнебезпечніших районів міста. Зокрема, мер міста Ігор Терехов з відповідним проханням звернувся до жителів Північної Салтівки, П’ятихаток та інших районів, які потерпають від постійних обстрілів зі сторони російських окупантів.

Усіх, хто вирішить залишити свої небезпечні райони, обіцяють переселити до більш спокійних районів міста.