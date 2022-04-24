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Факти / Надзвичайні події

Вночі ППО збили дві ракети, що летіли у напрямку житлових кварталів Одеси – Марченко

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Одеса

В ніч на 24 квітня росіяни намагалися завдати ракетного удару по житлових кварталам Одеси. Про це у своєму відеозверненні розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Він зазначив, що завдяки підрозділам протиповітряної оборони дві ракети було збито.

Також Марченко розповів про успіхи Збройних сил України на Херсонському напрямку.

— Ворог несе значні втрати в особовому складі та техніці, – зауважив Марченко.

Він також привітав одеситів із Великоднем, зазначивши, що сьогодні цей день для українців особливо важливий, адже “воскресіння Христове – є перемогою добра над злом і життя над смертю”.

У п’ятницю, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря. Внаслідок вибуху загинуло восьмеро людей (серед них тримісячна дитина) та ще 18 мирних жителів поранені.

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Фото: Depositphotos

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