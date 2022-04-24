Зруйновані житлові будинки і шестеро загиблих: ситуація на Луганщині

На Луганщині у Гірській громаді внаслідок обстрілу російських військ перебитий магістральний газопровід та загорілася трансформаторна підстанція.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що ворожа армія не лише вбила шістьох жителів громади та зруйнувала житлові будинки, а й завдала значної шкоди залишкам інфраструктурі.

Зокрема, перебито магістральний газопровід високого тиску. Без блакитного палива залишились орієнтовно 5,5 тис. абонентів Гірської та Попаснянської громад.

– Також полум’ям охопило трансформаторну підстанцію. Загорання рятувальники приборкали, а от чи вдасться полагодити – подивимось. Без світла і води другу добу перебувають жителі Сєвєродонецька, – зазначили у Луганській ОВА.

Загалом зараз без газопостачання у Луганській області залишаються 45 населених пунктів – це приблизно 113 610 абонентів, а знеструмлено 38 населених пунктів – тобто близько 114 155 споживачів.

Крім того, російські війська щонайменше зруйнували сім православних храмів. Чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.

Джерело: Луганська ОВА

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Фото: Луганська ОВА