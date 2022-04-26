Погрожують розстрілом дітей: у Рубіжному окупанти примушують матерів вивідувати позиції ЗСУ

В Рубіжному Луганської області російські окупанти викрадають дітей, а потім примушують їхніх матерів вивідувати позиції українських військових. У разі відмови загарбники погрожують убити неповнолітніх заручників.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він поділився, що жінок змушують прикидатися, ніби вони прийшли до бійців ЗСУ за гуманітарною допомогою.

– Орки крадуть дітей, а потім змушують їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під приводом того, що їм потрібна гуманітарка. Мають брати якісь там гуманітарні набори або просто продукти, а потім повертатись і розповідати окупантам, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, вони погрожують розстріляти дітей, – розповів Гайдай.

Джерело: медіацентр Україна