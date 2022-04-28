Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати: в Азовсталі загинула дівчинка

У бомбосховищах Азовсталі у Маріуполі досі залишаються сотні цивільних людей, серед яких багато дітей. На жаль, під час одного з російських бомбардувать загинула маленька дівчинка.

Про це повідомив український захисник Іван Богдан. Згідно з нашивкою, він співробітник СБУ.

Він поділився, що наприкінці березня дівчинка 10-12 років подарувала йому свою м’яку іграшку.

– Наприкінці березня, в одному із бомбосховищ Азовсталі (Маріуполь, Україна), мені подарувала дівчинка рочків 10-12 м’яку іграшку – свого гусьонка! – написав Іван Богдан.

27 квітня чоловіку повідомили, що дитина загинула під час чергового бомбардування росіян.

– Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати й дати змогу знову радіти життю, – написав він.