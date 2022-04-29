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Факти / Надзвичайні події

Наслідки ракетного удару по Києву – перші фото та відео

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Наслідки ракетного удару по Києву – перші фото та відео

У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу по Шевченківському району Києва. В результаті обстрілу частково зруйновано житловий будинок.

– 28 квітня о 20.13 до ДСНС у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого та другого поверхів, – розповіли у ДСНС.

Там додали, що о 21.25 пожежу вдалося ліквідувати. Бійцям ДСНС вдалося врятувати п’ятьох людей, 10 – отримали поранення.

– До ліквідації наслідків залучались 12 одиниць пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС, – зазначили у пресслужбі столичних рятувальників.

Наслідки ракетного удару по Києву – перші фото та відео / 6 фотографий
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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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