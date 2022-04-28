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Окупанти обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині, є загиблі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині, є загиблі

Російській військові завдали авіаудар по селищу Нью-Йорк, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали.

Попередньо відомо про трьох загиблих, ще три людини отримали поранення. Усі жертви – це цивільні.

Ударами пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, проте це не остаточні дані.

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За словами Кириленка, воєнні злочини російського ворога ретельно документують правоохоронні органи.

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Напередодні повідомлялося, що російські військові двічі завдали ударів фосфорними снарядами по Авдіївці.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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