Російській військові завдали авіаудар по селищу Нью-Йорк, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали.

Попередньо відомо про трьох загиблих, ще три людини отримали поранення. Усі жертви – це цивільні.

Ударами пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, проте це не остаточні дані.

Related video

За словами Кириленка, воєнні злочини російського ворога ретельно документують правоохоронні органи.

Читайте Селище на Дніпропетровщині тричі за день обстріляли касетними снарядами

Напередодні повідомлялося, що російські військові двічі завдали ударів фосфорними снарядами по Авдіївці.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко