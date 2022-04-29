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Постраждалих немає: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій області

Юля Захарченко редакторка стрічки
Постраждалих немає: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій області

Російські війська запустили ракету по інфраструктурному об’єкту в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.

Наразі пожежу вдалося ліквідувати, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Постраждалих немає, однак наслідки встановлюються.

Також у Хмельницькому повідомляли про декілька вибухів. Російська Федерація обстріляла ракетами під вечір низку українських міст – Київ, Фастів, Одесу та інші.

Напередодні пролунала повітряна тривога майже на всій території України, зокрема, у Хмельницькій, Київській, Одеській областях та столиці.

А після цього стало відомо про два вибухи у Києві. За останніми даними, під ворожі обстріли потрапив Шевченківський район міста.

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Фото: ДСНС

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