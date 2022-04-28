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Факти / Надзвичайні події

Росія запустила Калібри на Одеську область: тривога не минула

Юля Захарченко редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр

Російські війська намагалися вдарити ракетами Калібр по Одеській області. Жителів попереджають, що повітряна тривога ще триває – небезпека не минула.

За даними Оперативного командування Південь, попередньо ворожа армія здійснила пуск трьох крилатих ракет Калібр.

– По Одещині завдано ракетний удар із застосуванням стратегічної авіації. За попередніми даними, здійснено пуск трьох крилатих ракет Калібр, – йдеться у повідомленні.

Влучною роботою протиповітряної оборони всі три ворожі ракети знищено. Жителів області просять залишатися в укритті, оскільки небезпека ще залишається. Відбою тривоги поки що не було.

Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. РФ використовує це озброєння проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Країна-агресор вбиває ними мирних жителів нашої держави.

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Фото: Depositphotos

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