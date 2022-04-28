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Факти / Надзвичайні події

У Фастові на Київщині пролунав вибух

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У Фастові на Київщині пролунав вибух

У місті Фастів на Київщині пролунав вибух. Поки немає офіційної інформації щодо місця влучення ракети.

Радник голови МВС Антон Геращенко пише, що по Фастову ворог вдарив трьома ракетами.

– У Київській області було потрапляння по інфраструктурних об’єктах. Наразі там працюють рятувальники, — зазначила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, передає УП.

Речник ДСНС у Фастові Іван Шульга повідомив, що внаслідок ракетного удару одна людина отримала поранення

Вибухи по всій Україні

Після 20.00 28 квітня майже у всіх регіонах України прозвучала повітряна тривога. Після цього з’явилися повідомлення про ракетний удар по Києву. В результаті чого було два влучання: в об’єкт та будинок біля нього. У ДСНС кажуть, що є постраждалі, але їх точна кількість поки невідома.

Також оперативне командування Південь повідомляє, що одразу три крилаті ракети були збиті ППО в небі над Одесою.

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Повідомлення про вибухи надходять і із Хмельницького.

Повітряна тривога у більшості регіонів продовжується, людей просять не залишати укриттів.

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