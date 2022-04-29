Вчора російські окупанти випустили по Києву три ракети, одну вдалося збити.

Про це Фактам ICTV розповіли військові, які зараз перебувають на місці обстрілу у Шевченківському районі.

За словами військових, які зараз працюють на місці руйнування частини багатоповерхівки, одну ракету вдалося збити в повітрі, одна поцілила в житловий будинок.

Ще одна впала десь поруч, проте поки що не уточнюють, де саме.

Нагадаємо, що 28 квітня після 20.00 майже по всій території України прозвучала сирена. Після цього з’явилися повідомлення про ракетний удар по Києву. О 21.45 мер столиці Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих.

Сьогодні зранку з’явилася інформація, що в результаті авіаудару постраждало 10 людей, четверо з них госпіталізували. А згодом Кличко повідомив про виявлене тіло загиблої людини.

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