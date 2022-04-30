Російські загарбники обстріляли місто Добропілля Покровського району у Донецькій області.

Внаслідок цього поранено семеро людей, серед них троє дітей. Найменшій дитині 5 років. Також поранення дістали двоє 7-річних дітей.

Також внаслідок російських обстрілів черепно-мозкову травму дістав 49-річний чоловік. Наразі його госпіталізували до хірургічного відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування. Решта травмованих проходять амбулаторне лікування.

Наймолодшій 5 років: внаслідок обстрілу Добропілля постраждали діти / 3 фотографии

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 66 днів. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові райони, школи, лікарні, іншу цивільну та критичну інфраструктуру.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали 617 дітей. Станом на ранок 30 квітня вже відомо про 219 загиблих дітей, поранення дістали понад 398.

Найбільше дітей внаслідок ворожих обстрілів постраждали саме у Донецькій області – 139.