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Факти / Надзвичайні події

Очікували літак, а прилетіли багато гелікоптерів К-52: як ССО нищили Алігаторів у Гостомелі

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Российский вертолет Аллигатор К-52

Бійці Сил спеціальних операцій поділилися тим, як у гостомельського аеропорту нищили російські гелікоптери К-52, які ще називають Алігатори.

Розповіддю поділився Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

– Наша група була залучена до відбиття ворожої повітряної атаки з кількома іншими підрозділами. Була інформація про висадку ворожого десанту, – зазначили у ССО.

Бійці СС працювали пліч-о-пліч з Нацгвардією та іншими спецпідрозділами.

Їхнє завдання полягало у тому, щоб завадити ворожому літаку сісти, а якщо таке і трапилося б, то завдати йому максимальної шкоди. Це потрібно було для того, щоб ворог не встиг підтягнути резерви.

– Несподіванка була лише одна: ми очікували один літак, а прилетіли дуже багато гелікоптерів К-52. Ми нищили російські повітряні судна, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися і водночас відбивали атаки ДРГ, що намагалися подавити наш спротив, – додали у ССО.

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Фото: Depositphotos

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