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У Харкові хлопець “виніс” 1 млн гривень з бомбосховища, де люди ховалися від обстрілів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Харкові хлопець “виніс” 1 млн гривень з бомбосховища, де люди ховалися від обстрілів

У Харкові поліція затримала 24-річного хлопця, який пограбував жінку, що ховалася від обстрілів у підвалі. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Інцидент стався 20 квітня в одному із будинків на проспекті Гагаріна. До поліції зателефонувала потерпіла.

У Харкові хлопець “виніс” 1 млн гривень з бомбосховища, де люди ховалися від обстрілів / 4 фотографии

Жінка повідомила, що незнайомець забіг до підвалу і викрав сумку, де вона ховала усі свої заощадження. Йшлося про $30 тис. та 100 тис. гривень.

Коли і де було затримано зловмисника, у поліції не повідомили. На щастя, він не встиг ніяк “розпорядитися” награбованим, і поліція повернула усі кошти законній власниці.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Суд вже обрав 24-річному хлопцеві запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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