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Не пережила навали росіян: у Лисичанську згоріла гімназія – пам’ятка архітектури

Валентина Летяк редакторка стрічки
у Лисичанську згоріла гімназія

У Лисичанську внаслідок прицільного обстрілу російськими військами напередодні вщент згоріла місцева гімназія – один із найкращих освітніх закладів Луганської області та пам’ятка архітектури XIX століття, повідомив голова  ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, горіло кілька годин, вогонь повністю знищив пам’ятку архітектури, яку понад 100 років тому збудували бельгійці.

Будівля витримала дві світові війни та бої за Лисичанськ у 2014 року, але згоріла зараз через навалу армії РФ.

– Її збудували наприкінці XIX століття, гімназія входить до ансамблю бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська, – наголосив очільник області.

Сама гімназія входила до топ-100 найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками.

Гайдай наголосив, що після перемоги докладуть зусиль для відновлення гімназії.

у Лисичанську згоріла гімназія
у Лисичанську згоріла гімназія
у Лисичанську згоріла гімназія
у Лисичанську згоріла гімназія
Не пережила навали росіян: у Лисичанську згоріла гімназія – пам’ятка архітектури / 3 фотографии
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Фото: Сергій Гайдай

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