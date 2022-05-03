У вівторок, 3 травня, російські війська знову накрили вогнем центр Харкова, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. Поранень зазнала місцева мешканка.

Про це поінформував голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

– Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли центр Харкова. Під вогнем окупантів опинилися виключно цивільні об’єкти, рятувальники Харківщини ліквідували пожежу. Поранень від обстрілів зазнала місцева жителька, – розповів він.

Синєгубов уточнив, що під час обстрілу постраждали магазини, гаражі, а також дитячі атракціони в міському парку.

У зв’язку з цим він закликав мешканців міста за можливості залишатися в укриттях.

– Ворог підступний. Навіть у разі відсутності сигналів повітряної тривоги виходити без нагальної потреби з укриттів може бути небезпечно, – зазначив Синєгубов.

Магазини і міський парк: окупанти знову накрили вогнем центр Харкова, є постраждала / 5 фотографий

Як поінформували в пресцентрі ДСНС України, ворожі обстріли сталися сьогодні близько 13.15. Після цього виникло кілька пожеж в центрі Харкова.

Загорілися об’єкти торгівлі, гаражі, а також дерев’яні конструкції дитячих атракціонів, розташовані на території місцевого парку.

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Пожежі вдалось загасити о 14.27. До їх ліквідації були залучені 7 одиниць техніки та 40 рятувальників.

У ДСНС підтвердили, що під час обстрілу Харкова одна людина – жінка – зазнала осколкових поранень.

Днями російські війська тричі обстріляли Харків із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждали Салтівка, П’ятихатки та район аеропорту. Під час обстрілів на території Харківської області постраждали люди.

Як відомо, повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

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Джерело: Олег Синєгубов, ДСНС України

Фото: Олег Синєгубов, ДСНС України