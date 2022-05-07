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Факти / Надзвичайні події

У Хмельницькій ОВА спростували інформацію про вибухи в області

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Хмельницька область

Після оголошення повітряної тривоги у більшості областей України надходять повідомлення про вибухи в Хмельницькій області.

Мешканців області закликають дочекатися офіційної інформації, залишатися в укриттях та не поширювати жодної інформації про місце ймовірного ураження, фото чи відео.

Оновлено 16.01

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій заявив, що на території області все спокійно.

— Інформація в соціальних мережах і телеграм каналах щодо вибухів в Хмельницькій області на даний момент не підтверджена, – зазначив він.

Паралельно повідомляють про вибухи у Сумській області.

Окрім того відразу про низку вибухів повідомляють в Одесі. Громадян закликають перебувати в укриттях або бомбосховищах.

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За непідтвердженими даними, жителі Одеси бачать ракети у місті. Міський глава Одеси Геннадій Труханов повідомив, що місто перебуває під ворожим ракетним обстрілом

Джерело: Сергій Гамалій

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Фото: Depositphotos

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