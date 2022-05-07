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Війська РФ вдарили по Одесі шістьма ворожими ракетами – ОК Південь

Юля Захарченко редакторка стрічки
Війська РФ вдарили по Одесі шістьма ворожими ракетами – ОК Південь

Вдень 7 травня російські війська випустили по Одесі шість ракет за допомогою стратегічної авіації. За попередніми даними, ворожі літаки вилетіли з Каспійського напрямку.

Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк. Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено підприємство із виготовлення меблів у житловому районі. У цій місцевості спалахнула пожежа, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Ще дві ворожі ракети влучили у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу аеропорту в Одесі та пошкодили радіолокаційні прилади.

Раніше місцеві жителі повідомили про численні вибухи в Одесі. У небі над містом з’явився густий чорний дим, а мешканці повідомляли про помічені ракети.

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Фото: ДСНС

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