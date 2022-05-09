На знімальну групу телеканалу 1+1 у Берліні напали невідомі під час знімання сюжету. Інцидент стався у Трептов-Парку, де розташований меморіал загиблим у Другій світовій радянським солдатам.

Про це розповів громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням на журналістку ТСН Наталію Фібріґ.

За його словами, плюсівців побили під час професійної діяльності, а німецькі правоохоронці були поруч і не змогли цьому запобігти.

— Бездіяльність берлінської поліції перейшла усі межі. Щойно в Трептов-Парку рашисти напали на українську знімальну групу 1+1, яка фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня, – зазначив Снідалов.

Згодом він додав уточнення, що напад було скоєно не на Наталку Фібриг, а на ведучу телеканалу Наталію Мосейчук.

Раніше влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої російської та окупаційної радянської символіки. Також під заборону потрапила й українська. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав це “ляпасом українському народу”.

Джерело: Олександр Снідалов