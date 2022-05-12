Окупанти з танку розбомбили будинок на Харківщині – троє загиблих

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом чергових звірств росіян у Харківській області. Під час окупації в одному із сіл військові РФ обстріляли з танку будинок з людьми.

Розслідування проводить Харківською прокуратурою за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

– 27 березня під час окупації села Степанки військові країни-агресора обстріляли житловий будинок з танку. Внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків та жінка. Жителі села поховали їх на подвір’ї будинку, де проживали загиблі, – розповіли у прокуратурі.

Коли село звільнили, то місцеві одразу розповіли про звірства росіян.

– Тіла вбитих було ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи, – додали у прокуратурі.