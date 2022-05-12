У Запоріжжі російська крилата ракета влучила в острів Хортиця

Росіяни сьогодні, 12 травня, випустили крилату ракету по Запоріжжю, яка влучила у заповідну частину острова Хортиця. Після цього виникла пожежа.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Арєф’єв

Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Арєф’єв наголосив, що росіяни вже вдруге зазіхають на “святая святих, серце козацтва та колиску державності – вічну Хортицю”.

Попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга – пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, близько 10.00 у Запоріжжі пролунав потужний вибух. В обласній військовій адміністрації повідомили, що російські військові запустили по місту крилату ракету.

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Спершу повідомлялося, що через обстріл зайнялася приватна будівля. У момент ворожої атаки в Запоріжжі та області не була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Запорізька ОВА