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Факти / Надзвичайні події

На Харківщині зникло п’ятеро людей, які намагалися втекти з окупованого міста

Юля Захарченко, редакторка стрічки Тетяна Доцяк, журналістка Факти ICTV
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У Харківській області зникло п’ятеро людей, які намагалися втекти з окупованого російськими військами Куп’янська. У полон російських солдатів міг потрапити 17-річний підліток, повідомив Фактам ICTV прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

За даними прокуратури, у п’ятницю, 6 травня, троє молодих людей разом з дівчиною виїхали на автомобілі до Харкова, а за кермом транспортного засобу перебував ще один чоловік – водій.

Проте до Харкова люди так і не доїхали, а зв’язку з ними не з’явилось. Востаннє жителів Куп’янська бачили на російському блок-посту Грушівці.

За словами свідків, один з хлопців плакав і намагався щось донести словами окупантам, після чого російські військові повезли людей у невідомому напрямку.

Прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з жорстоким поводженням з військовополоненими або цивільним населенням (за частиною 1 статті 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.

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Фото: Depositphotos

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