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Факти / Надзвичайні події

Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини некерованими ракетами

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини некерованими ракетами

Учора ввечері українські прикордонники зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткинського району Сумської області п’ять розривів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Військовослужбовці Держприкордонслужби обстежили місце влучання та з’ясували, що окупанти завдали ударів некерованими авіаційними ракетами. Їхні фрагменти виявили на землі.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

12 травня окупанти обстріляли село Нові Вирки Сумського району. Обстріл із важкої артилерії тривав пів години, внаслідок чого загинула одна людина. Зафіксували близько 20 прильотів.

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11 травня у місті Тростянець, що на Сумщині, слідчі ДБР знайшли документи російських військових. У них йдеться про плани РФ щодо захоплення усієї території України.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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