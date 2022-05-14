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Врубівку на Луганщині обстрілюють з авіації: сьогодні із селища евакуювали 8 людей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Врубівку на Луганщині обстрілюють з авіації: сьогодні із селища евакуювали 8 людей

Російські окупанти безжально обстрілюють селище Врубівка, що у Попаснянській громаді на Луганщині.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація у Врубівці вкрай гостра. Ворожі обстріли руйнують будинки місцевого населення щодня.

Обстрілюють інфраструктуру системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію. Майже на кожній вулиці є значні пошкодження.

Проте у Врубівці все ще залишаються люди, і вони хочуть виїхати.

Сьогодні, 14 травня, із селища вдалося евакуювати вісьмох людей, з яких троє – діти.

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Напередодні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади. Зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст у Рубіжному.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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