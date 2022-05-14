Російські окупанти безжально обстрілюють селище Врубівка, що у Попаснянській громаді на Луганщині.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ситуація у Врубівці вкрай гостра. Ворожі обстріли руйнують будинки місцевого населення щодня.
Обстрілюють інфраструктуру системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію. Майже на кожній вулиці є значні пошкодження.
Проте у Врубівці все ще залишаються люди, і вони хочуть виїхати.
Сьогодні, 14 травня, із селища вдалося евакуювати вісьмох людей, з яких троє – діти.
Напередодні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади. Зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст у Рубіжному.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай