РФ вперше застосувала проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби

Країна-агресор Російська Федерація вперше застосувала проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Фахівці ще остаточно встановлюють, яке саме озброєння використала РФ.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що температура горіння близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм, а зупинити його майже неможливо.

– Горіння зупинити майже неможливо. Пекло зійшло на землю. В Азовсталь. Неймовірно, як тримаються наші Захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них, – наголосив радник мера Маріуполя.

Петро Андрющенко зазначив, що самі російські війська стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами.

Нагадаємо, зі сцени фіналу Євробачення 2022 український гурт Kalush Orchestra закликав весь світ врятувати Маріуполь та допомогти захисникам на заводі Азовсталь. Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні 2022 не змусила довго чекати. Варто зазначити, що країну-агресора РФ цьогоріч виключили з пісенного конкурсу.

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Радник мера Маріуполя додав, що вчора маріонеткова влада зробила першу спробу точково відновити електрику в Центральному районі міста. За його словами, одразу виникли пожежі через замикання у розтрощених квартирах.

Ввечері світло з’явилось у районі проспекту Будівельників та вулиці Шевченка. Але кількість людей, які мали можливість цим скористатись, настільки мала, що навіть такої “перемоги” у окупантів не вийшло.