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Факти / Надзвичайні події

Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк – щонайменше 10 загиблих

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сєвєродонецьк

Російські загарбники продовжують гатити по місту Сєвєродонецьк. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти поцілили у будинки та лікарню.

Він додав, що внаслідок обстрілів загинули щонайменше 10 осіб.

— Орки цілий день ведуть прицільний вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні, – зауважив Гайдай.

Російські снаряди влучили також у науково-виробниче підприємство. Були хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.

Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли. Очільник ОВА Луганської області закликав мешканців, котрі залишилися у місті, залишатися постійно в укриттях.

Внаслідок ворожих обстрілів 16 травня по місцевій інфраструктурі Сєвєродонецька та Лисичанська виникли пожежі у будівлях наукового об’єднання та житлових кварталах. Зокрема, у Лисичанську внаслідок обстрілів ЗС РФ загорівся місцевий житловий фонд.

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Фото: Сергій Гайдай

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Джерело: Сергій Гайдай

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